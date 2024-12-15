أوبزرفر: رئيس كوريا الجنوبية يتجاهل استدعائه للتحقيق بأزمة الأحكام العرفية

كتبت رباب فتحى

ورد أن الرئيس الكوري الجنوبي المحافظ يون سوك يول فشل في الامتثال لاستدعاء من المدعين العامين الذين يحققون معه بتهم تشمل التمرد حيث يواجه المساءلة بعد إعلان الأحكام العرفية، وفقا لصحيفة "أوبزرفر" البريطانية.

ولم يحضر يون، الذي أُرسل إليه استدعاء يوم الأربعاء يطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء. ويجري التحقيق مع يون ومسئولين كبار آخرين بتهم محتملة بالتمرد وإساءة استخدام السلطة ومنع الناس من ممارسة حقوقهم.

وقالت يونهاب إن المدعين العامين - الذين يسعون أيضًا إلى إصدار أوامر اعتقال لكبار المسئولين العسكريين، بما في ذلك رئيس قيادة الحرب الخاصة للجيش ورئيس قيادة الدفاع عن العاصمة - يخططون لإصدار استدعاء آخر للرئيس.

وجاءت تقارير عن عدم حضور الرئيس بعد يوم من تصويت أعضاء البرلمان الكوري الجنوبي لصالح عزله بسبب محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية قبل أسبوعين تقريبا، والتي دفعت البلاد إلى بعض أسوأ الاضطرابات السياسية منذ عقود.

وفي خطاب طارئ تلفزيوني في وقت متأخر من الليل إلى الأمة في 3 ديسمبر، أعلن يون أنه فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بشل الحكومة بـ "أنشطة معادية للدولة".

ولم يستمر فرض الأحكام العرفية - وهو الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود - سوى ست ساعات، وانسحب مئات الجنود وضباط الشرطة الذين أرسلهم يون إلى الجمعية الوطنية بعد إلغاء مرسوم الرئيس. ولم تحدث أعمال عنف كبيرة.

وتم تعليق صلاحيات يون حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزله من منصبه أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم فصل يون، فيجب إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يومًا.

وستجتمع المحكمة لبدء النظر في القضية يوم الاثنين، ولديها ما يصل إلى 180 يومًا لإصدار حكم. ولكن المراقبين يقولون إن الحكم قد يأتي أسرع. ففي حالة عزل الرئيسين السابقين روه مو هيون في عام 2004 وبارك كون هيه في عام 2016، أمضت المحكمة 63 يوما و91 يوما على التوالي قبل أن تقرر إعادة روه إلى منصبه وإقالة بارك.

ومن جانبه، عرض زعيم المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، العمل مع الحكومة لتخفيف الاضطرابات السياسية حيث يسعى المسؤولون إلى طمأنة الحلفاء والأسواق بعد التصويت على العزل.

ويُنظر إلى لي، الذي يقود الحزب الديمقراطي والذي قاد الهجوم السياسي ضد حكومة يون المحاصرة، على أنه المرشح الأوفر حظا ليحل محله. وحث لي المحكمة الدستورية على الحكم بسرعة في عزل يون واقترح إنشاء مجلس خاص للتعاون بين الحكومة والبرلمان.