اليوم السابع
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أحمد الشرع يبحث مع المبعوث الأممي المرحلة الانتقالية وضمان عودة اللاجئين

الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:03 م
أحمد الشرع يبحث مع المبعوث الأممي المرحلة الانتقالية وضمان عودة اللاجئين جولانى
كتب محمد شرقاوى

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كشفت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أن أحمد الشرع بحث مع المبعوث الأممي ضرورة التعامل بحذر في المرحلة الانتقالية وأهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أكدت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أن أحمد الشرع بحث مع المبعوث الأممي أهمية التعاون والتركيز على وحدة الأراضي السورية وإعادة الإعمار.

كشفت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أن أحمد الشرع بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الحاجة لإعادة النظر في خارطة طريق وضعها مجلس الأمن في 2015.

كشفت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أن أحمد الشرع التقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

مازالت الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في سوريا غامض، منذ أن تم الإعلان إسقاط نظام بشار الأسد من قبل الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، وسط تحذيرات ومطالب للقوى الخارجية ببذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب الإطاحة بنظام "الأسد".

 







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