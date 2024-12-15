أحمد الشرع: إعادة المهجرين لسوريا وبناء المنازل المهدمة على رأس أولوياتنا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن قائد الفصائل المسلحة في سوريا أحمد الشرع والمقلب بـ"الجولاني" قال إن إعادة المهجرين إلى سوريا وبناء المنازل المهدمة على رأس أولوياتنا، مضيفا أنه سيتم حل كل الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية.

وأضاف أحمد الشرع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا أن إلغاء التجنيد الإلزامي في الجيش السوري باستثناء بعض الاختصاصات ولفترات قصيرة.

مازالت الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في سوريا غامض، منذ أن تم الإعلان إسقاط نظام بشار الأسد من قبل الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، وسط تحذيرات ومطالب للقوى الخارجية ببذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب الإطاحة بنظام "الأسد".