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7 شهداء و12 مصابا في قصف إسرائيلي على مدرسة غرب مدينة غزة

السبت، 14 ديسمبر 2024 01:46 م
7 شهداء و12 مصابا في قصف إسرائيلي على مدرسة غرب مدينة غزة غزة
كتب رامي محيى الدين

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أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، سقوط 7 شهداء و12 مصابا في قصف إسرائيلي على مدرسة "الماجدة وسيلة" غربي مدينة غزة شمالي القطاع، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل مذكرات اعتقال دولية صادرة بحق زعمائها، يستمر صمت المجتمع الدولي، ما يزيد من معاناة سكان غزة الذين يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مر التاريخ.

 







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