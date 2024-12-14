اليوم السابع
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7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة

السبت، 14 ديسمبر 2024 01:14 م
7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة قصف- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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استشهد 7 مواطنين وأصب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة الماجدة وسيلة في حي الرمال الشمالي غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.

واستشهد مواطن وأصيب آخر، إثر قصف زوارق الاحتلال حربية استهدف نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب 5 مواطنين جراء إطلاق طائرات "كواد كابتر" المسيرة قنابل باتجاه منطقة شاليه الشلح في منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,875 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,454 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.







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