اليوم السابع
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204 نواب فى برلمان كوريا الجنوبية يصوتون بعزل الرئيس يون سوك يول

السبت، 14 ديسمبر 2024 10:19 ص
204 نواب فى برلمان كوريا الجنوبية يصوتون بعزل الرئيس يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
كتب رامي محيى الدين

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن رويترز، بتصويت 204 نواب في برلمان كوريا الجنوبية بعزل الرئيس يون سوك يول.

ودعا رئيس برلمان كوريا الجنوبية، إلى تعيين قضاة المحكمة الدستورية على وجه السرعة، ودعا الحكومة والبرلمان إلى العمل معا لتحقيق الاستقرار على مختلف الأصعدة.

يواجه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول تصويتًا ثانيًا، اليوم السبت، على مساءلته بهدف عزله؛ بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.







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القاهرة الإخبارية

برلمان كوريا الجنوبية

الرئيس يون سوك يول

كوريا الجنوبية




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