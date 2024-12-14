اليوم السابع
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2024 عام الاستثمار فى بنى سويف.. الانتهاء من 80% من مشروع محور الفشن الحر

السبت، 14 ديسمبر 2024 06:00 ص
2024 عام الاستثمار فى بنى سويف.. الانتهاء من 80% من مشروع محور الفشن الحر أعمال الرصف
بنى سويف هانى فتحى

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شهد عام 2024، تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع النقل والكباري الأمر الذى فتح طريق للاستثمارات داخل محافظة بنى سويف، وشهدت قرب الانتهاء من مشروع محور الفشن الحر على النيل، بالقرب من مركز الفشن.

ووصلت أعمال التنفيذ 80% لكافة قطاعات المشروع، حيث وصلت نسبة الإنجاز في الجزء الخاص بكوبري الصحراوي الشرقي بطول95 متراً إلى 95%، فيما بلغت النسبة في أعمال كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 متراً إلى 93% ،في حين وصلت نسبة التنفيذ في كوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 متراً إلى 75%، بينما وصلت نسبة التنفيذ لأعمال الطرق شرق النيل بطول 6.44كم إلى 66%، بنسبة تنفيذ إجمالية 80% لكافة قطاعات المشروع.


وينفذ محور الفشن  بطول 27 كم، وعرضه 22 متر،" 2حارة مرورية"، ويشمل 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي "على الطريق الصحراوي الشرقي ، أعلى المجرى المائي للنيل ، على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي، كوبري على بحر يوسف والصحراوي الغربي"، بجانب عدد من الأنفاق على مدقات زراعية.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على أهمية المشروع الذي يعد شرياناً للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية ويخدم حركة الاستثمار ،بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتي النيل وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه محوري عدلي منصور شمالا وبنى مزار جنوباً، بجانب تحقيق معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم مراكز الفشن وببا وسمسطا ، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية.

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المحور

 

أعمال تنفيذ المحور
أعمال تنفيذ المحور

 

أعمال رصف المحور
أعمال رصف المحور

 

تنفيذ محور الفشن ببنى سويف
تنفيذ محور الفشن ببنى سويف

 

رصف محور الفشن
رصف محور الفشن

 







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محور الفشن ببنى سويف




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