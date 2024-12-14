اليوم السابع
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وفاة الشيخ عطية النجار أشهر القضاة العرفيين فى أبو صوير بالإسماعيلية

السبت، 14 ديسمبر 2024 10:34 ص
وفاة الشيخ عطية النجار أشهر القضاة العرفيين فى أبو صوير بالإسماعيلية الشيخ عطية النجار
الإسماعيلية - صبرى غانم

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رحل اليوم الشيخ عطية النجار أكبر وأشهر القضاة العرفيين فى أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية عن عمر يناهز 85 عاماً بعد رحلة طويلة مع المرض استمرت لسنوات طويلة.

وخيم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' بسبب خبر وفاة شيخ القضاة العرفى  بمحافظة الإسماعيلية الشيخ عطية النجار، والذي كان منزله الكائن بقرية أبو سلطان التابعة لمركز شرطة أبو صوير في الإسماعيلية، مفتوحاً للجميع لحل مشاكل المواطنين بالمحافظة وخارج الإسماعيلية.

وعبر رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن حزنهم مقدمين خالص العزاء في عميد آل النجار بمحافظة الإسماعيلية الحاج عطيه النجار والد الحاج ابراهيم النجار وتشيع الجنازه اليوم السبت الموافق 14/12/2024 عقب صلاه الظهر بمقابر قرية شعيب وتنظم مراسم العزاء أمام كوبري أبو سلطان مركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.
 







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الاسماعيلية

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وفاة القاضى العرفى عطية النجار

محافظة الاسماعيلية




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