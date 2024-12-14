وفاة أحمد عبده طبيب الغلابة بالإسماعيلية.. كشفه بـ20 جنيه ومجانا لحفظة القرآن

الإسماعيلية - صبرى غانم

توفى الدكتور أحمد عبده سالمان، أستاذ متفرغ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة الأزهر، الذي يعد من الأطباء أصحاب القلوب الرحيمة بالفقراء، ممن سخروا عملهم وطاقاتهم من أجل خدمة الإنسانية لأهالي الإسماعيلية وضواحيها وسوف تشيع جنازته عقب صلاة الظهر بمسقط رأسه بمقابر عزبة عبد ربه بقرية الجزيرة الخضراء التابعة للتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

ويعتبر الفقيد واحدا من الأطباء الذين قرروا تكريس حياتهم لخدمة أهاليهم في مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، منهم دكتور محمد إسماعيل، دكتور عصام فريد، دكتور أحمد عبده سالمان وكان سعر كشفه 20 جنيها لغير القادرين، ومجانًا لحفظة القرآن.

وقال طارق أحمد عبده سالمان نجل طبيب الغلابة، إن والدي عانى تعب شديد منذ 4 أعوام، ومن قرابة الـ شهرين تغلب عليه التعب تماما، وفارق الحياة بمستشفى جامعة الأزهر بالقاهرة، وسيتم تشييع الجثمان اليوم السبت بمسقط رأسه بمقابر عزبة عبد ربه بقرية الجزيرة الخضراء التابعة للتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف نجل طبيب الغلابة، أن الإنسانية قبل المال، والخير ليس شرطا أن يكون مال فهو في الستر والصحة، ودعوات المرضى، فأبواب السماء مفتوحة لدعوة كل مريض أو محتاج، بل إن والدي رحمة الله علية كان كشفه 20 جنيهًا لغير قادرين، مجانًا لحفظة القرآن الكريم.

