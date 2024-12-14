وزير الصحة الكونغولي: تسجيل 604 حالات يشتبه في إصابتها بجدري القردة دون وفيات

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كشف وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية روجر كامبا ، أن السلطات الصحية سجلت 604 حالات جديدة يشتبه في إصابتها بجدري القردة منها 8 حالات مؤكدة .. مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأسبوع الـ 49 لتفشي المرض.



وأكد الوزير الكونغولي، ، في تقريره عن وباء جدري القردة وفقا لما نقلت صحف محلية، اليوم السبت، أن معدل الوفيات بجدري القردة انخفض من 0.41% خلال الأسبوع الـ 48 لتفشي المرض إلى 0% خلال الأسبوع الـ 49 لتفشي المرض.



وقال روجر كامبا إنه تم إطلاق المرحلة الثانية من خطة التطعيم باللقاح المضاد لجدري القرة في المناطق الصحية التي تلقت الجرعة الأولى، مضيفا أنه جرى كذلك تطعيم 349 سجينا ضد جدري القردة في سجن "أنجينجا" الواقع في نطاق منطقة "جيمينا" الصحية بمقاطعة (أوبانجي الجنوبية).



وأكد وزير الصحة الكونغولي ، في تصريحات سابقة، أن المقاطعات الأكثر تضررا بوباء جدري القردة في البلاد مازالت هي: الإكواتور وكيفو الجنوبية وتشوبو وسانكورو وأويلي السفلى.



جدير بالذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية وباء جدري القردة سجلت 53 ألفا و860 حالة مشتبه بها، منها 11 ألفا و984 حالة مؤكدة و1255 حالة وفاة بين الحالات المشتبه فيها.



وكان المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا) قد أعلن في 14 أغسطس الماضي وباء جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة بسبب زيادة الحالات في القارة الإفريقية.