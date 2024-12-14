وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يفتتحان مؤتمر المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء

كتب سيد الخلفاوى

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المؤتمر الدولي الذى ترأسه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان تحت عنوان "النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية .. البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل"، والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 15 - 17ديسمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة.

شهد المؤتمر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، ومحمد مسعود السعداوى رئيس المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء، د. احمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية IFC لشمال افريقيا وعدد من ممثلى الوزراء، والشركات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

و يُقدم المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية وأفضل الممارسات بين الجهات المعنية الحكومية والخاصة، والفرص والتحديات المتعلقة بالاستدامة والمرونة، وذلك في محاولة للتغلب على الأزمات وتغير المناخ بما يحقق الملاءمة الاقتصادية وجودة الحياة.

وتشمل محاور المؤتمر :الاستدامة فى الانشاء والهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، والمرونة في الأنظمة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة البناء، ومعالجة النفايات وإدارتها وتطبيقاتها، وأفضل الممارسات في تصميم وتشغيل المباني والمجتمعات الذكية، والبنية التحتية المستدامة.



ويصاحب فاعليات المؤتمر معرضًا يضم الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات والشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، كما تشمل الفعاليات مشاركة متحدثين دوليين في مجالات التنمية العمرانية، وورش عمل، وإعلان إطلاق أكواد البناء، وجلسات حول مراكز الابتكار، وجلسات المائدة المستديرة لبحث مختلف الموضوعات.