اليوم السابع
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2024 03:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة قضايا الدولة تعزى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى وفاة شقيقه

السبت، 14 ديسمبر 2024 02:27 م
هيئة قضايا الدولة تعزى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى وفاة شقيقه هيئة قضايا الدولة
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى والمستشار الأمين العام والمستشارين أعضاء الهيئة، بخالص التعازي للمستشار حسني حسن عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، لوفاة شقيقه.


 







مشاركة

وفاة

تعزية

قضايا الدولة

القضاء الأعلى

محكمة النقض




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة