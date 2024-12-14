هيئة قضايا الدولة تعزى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى وفاة شقيقه

كتب - أحمد عبد الهادى

تقدم المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى والمستشار الأمين العام والمستشارين أعضاء الهيئة، بخالص التعازي للمستشار حسني حسن عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، لوفاة شقيقه.



