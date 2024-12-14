موجة صقيع تجتاح إيران و30 مدينة تسجل درجات حرارة تحت الصفر

محمد جمال

اجتاحت موجة صقيع قادمة من سيبيريا النصف الشمالى من جغرافيا إيران، حيث سجلت نحو 30 مدينة درجات حرارة تحت الصفر، فى حين أصدرت منظمة الأرصاد الجوية تحذيرا من اللون البرتقالى.

وتوقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار وثلوج فى 23 محافظة من أصل 31، وتدنّى الحرارة إلى درجات غير مألوفة قد تبلغ 20 درجة تحت الصفر بحلول الثلاثاء المقبل.

وإثر امتداد عاصفة ثلجية الخميس الماضى من شمالى غربى البلاد، تجتاح موجة برد شديدة هذه الأيام غالبية المحافظات الإيرانية الواقعة فى شمالى وشمالى غربى الجمهورية الإسلامية ووسطها، فى حين سجلت مدينة "نمين" الواقعة فى محافظة أردبيل (شمال غرب) 14 درجة مئوية تحت الصفر اليوم السبت، لتكون الأبرد من بين المدن الإيرانية.

وبينما تفيد تقارير الصحافة الإيرانية ببلوغ ارتفاع الثلوج المتساقطة فى المناطق المرتفعة عشرات السنتيمترات متسببة فى اضطرابات بحركة النقل، قررت الحكومة الإيرانية الليلة الماضية إغلاق المدارس فى محافظات أردبيل وزنجان (شمال غرب) وكيلان ومازندران (شمال) وقزوين وألبرز (غرب العاصمة طهران)، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الغاز.

من جانبه، توقع صادق ضيائيان رئيس المركز الوطنى لإدارة الأزمات، التابع لمنظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، استمرار هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة فى عدد من المحافظات الواقعة شمالى البلاد وغربيها ووسطها، مؤكدا أن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاظا حادا لدرجات الحرارة بحلول غد الأحد فى المناطق المركزية والشرقية، علاوة على المناطق الواقعة شمالى شرقى البلاد.

وفى السياق، أعلن مدير دائرة الأنواء الجوية فى العاصمة طهران مازيار غلامى أن مدن المحافظة ستكون على موعد مع انخفاض فى درجات الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل بنحو 15 درجة مئوية، مصحوبا بهطول أمطار وثلوج، مؤكدا أن موجة البرد ستبقى فى العاصمة الإيرانية حتى أواسط الأسبوع المقبل.

ولسد عجز الطاقة على المستوى الوطني، أقدمت السلطات المعنية في إيران على تقنين الكهرباء وقطعها بواقع ساعتين يوميا عن القطاع المنزلي، إذ أعلن نائب مدير دائرة التوزيع في شركة الكهرباء الإيرانية محسن ذبيحي الخميس الماضي عن استئناف جدولة الكهرباء بسبب عدم وصول الوقود الكافي لمحطات توليد الكهرباء.