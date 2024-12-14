اليوم السابع
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مصرع مهاجر وإنقاذ 39 آخرين بعد انقلاب قارب قبالة جزيرة جافدوس قرب اليونان

السبت، 14 ديسمبر 2024 07:22 م
مصرع مهاجر وإنقاذ 39 آخرين بعد انقلاب قارب قبالة جزيرة جافدوس قرب اليونان مهاجرين
محمد جمال

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أعلن خفر السواحل اليونانى اليوم السبت انتشال جثة مهاجر وإنقاذ 39 آخرين من البحر بعد انقلاب قارب كانوا على متنه قبالة جزيرة جافدوس الجنوبية فى البحر المتوسط.

وقال شهود إن كثيرين ما زالوا فى عداد المفقودين بينما يواصل خفر السواحل عملية بحث بمشاركة سفن وطائرات منذ الإبلاغ عن وقوع الحادث مساء أمس الجمعة.

وفى واقعتين منفصلتين اليوم، أنقذت سفينة شحن ترفع علم مالطا 47 مهاجرا من قارب كان يبحر على بعد نحو 40 ميلا بحريا قبالة جافدوس بينما أنقذت ناقلة 88 مهاجرا آخرين على بعد نحو 28 ميلا بحريا قبالة الجزيرة الصغيرة فى جنوب اليونان.

وقال مسؤولو خفر السواحل إن المعلومات الأولية تشير إلى أن القاربين غادَرا معًا من ليبيا.


واليونان وجهة المهاجرين المفضلة لدخول الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ووصل إلى جزر اليونان ما يقرب من مليون لاجئ ومهاجر خلال عامى 2015 و2016، غالبيتهم بواسطة قوارب مطاطية.

وسبق أن أعلن خفر السواحل اليونانى يوم 25 نوفمبرالماضى مقتل 8 أشخاص، معظمهم قاصرون، وإنقاذ 36 آخرين فى حادثة غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة ساموس،  الجزيرة القريبة من الساحل التركى حيث تنطلق الكثير من القوارب التى تحمل مهاجرين راغبين فى دخول الاتحاد الأوروبي.


وخلال العام الماضى زادت حوادث القوارب التى تقل مهاجرين قبالة جزيرتى كريت وجافدوس اليونانيتين المعزولتين إلى حد ما وتقعان فى وسط البحر المتوسط.







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