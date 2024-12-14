اليوم السابع
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السبت، 14 ديسمبر 2024 02:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"مرسيدس بنز" تتبنى خطة تقشفية لتوفير 5 مليارات يورو بحلول عام 2027

السبت، 14 ديسمبر 2024 01:09 ص
"مرسيدس بنز" تتبنى خطة تقشفية لتوفير 5 مليارات يورو بحلول عام 2027 مرسيدس - أرشيفية
أ ش أ

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قررت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة "مرسيدس بنز" تبني سياسات تقشفية من خلال خفض تكاليف الإنتاج وتوفير حوالي 5 مليارات يورو بحلول عام 2027؛ حيث ينبغي تحقيق نصف هذا المبلغ بحلول نهاية عام 2025.

وذكرت منصة "فولكس بلات" أن الشركة الألمانية العملاقة تريد خفض تكاليفها بعدة مليارات يورو سنويا في السنوات المقبلة.
وأضافت أنه يتم تبرير التخفيضات بالوضع المتوتر في صناعة السيارات.

وقالت الشركة إن الوضع الاقتصادي الحالي لا يزال متقلبًا للغاية في جميع أنحاء العالم لافتة الى انه من خلال زيادة الكفاءة بشكل مستدام فقط يمكنك أن تظل قويًا ماليًا وقادرًا على التصرف.

وبحسب المجلة؛ فإن أكثر من 20 ألف وظيفة معرضة للخطر ولكن لا توجد خطط لإغلاق المصانع في







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مرسيدس بنز

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المانيا




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