مديرية الزراعة بالوادي الجديد تستكمل فعاليات مبادرة ازرع لاستهداف 12500 فدان

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال فعاليات مبادرة ازراع بدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبتنفيذ من الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ومتابعة الدكتور مجد المرسي عوض وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة و المهندس سامح سمير رئيس المبادرة بالوادي الجديد من الهيئة القبطية الإنجيلية.

وتستهدف المبادرة زراعة 12500 فدان في محافظة الوادى الجديد للموسم الشتوي الحالي ضمن فعاليات المرحلة الثالثة للمبادرة بإشراف ماجد بولس مسئول التنمية الريفية للتحالف الوطني لمبادرة ازرع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية حيث تم توزيع تقاوي القمح التابعة لمبادرة ازرع بالادارة الزراعية بموط وعقد ندوة متخصصة عن زراعة القمح بمدينة الخارجة.



يذكر أنه تم اطلاق المرحلة الثالثة للموسم الزراعي 2024 / 2025 م ضمن مبادرة ازرع من خلال استهداف زراعة 200 الف فدان وذلك بتشجيع عدد كبير من المزارعين في عدد 16 محافظة من خلال حزمة من التدخلات الأساسية وهى (توفير تقاوي معتمدة من وزارة الزراعة بدعم – تنفيذ مدراس حقلية – متابعة فنية للحقول).