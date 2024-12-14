اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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محكمة أمريكية ترفض وقف حظر تيك توك مؤقتًا

السبت، 14 ديسمبر 2024 05:26 ص
محكمة أمريكية ترفض وقف حظر تيك توك مؤقتًا تيك توك - أرشيفية
وكالات

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رفضت محكمة أمريكية طلبًا تقدم به تطبيق "تيك توك" لوقف الحظر المفروض عليه مؤقتًا، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

ويأتي هذا القرار في إطار تصاعد التوتر بين الشركة المالكة للتطبيق "بايت دانس" والسلطات الأمريكية، التي تبرر الحظر بمخاوف تتعلق بالأمن القومي وخصوصية البيانات.

وكان "تيك توك" قد سعى للحصول على أمر قضائي لتعليق تنفيذ الحظر الذي يهدد استمراريته في السوق الأمريكي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب دون إصدار قرار نهائي بشأن النزاع.

هذا وقد أثار القرار ردود فعل واسعة، حيث ينظر إلى القضية كجزء من الصراع التجاري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.







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