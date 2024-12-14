صحة القليوبية: مبادرة "بداية" قدمت أكثر من 4700426 خدمة حتى اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، بقيادة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 4700426 خدمة طبية من خلال مبادرة «بداية» منذ انطلاقها في 17 سبتمبر وحتى مساء أمس، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن مبادرة «بداية» قدمت 764424 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية، و902261 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة، كما أن الحملة قدمت 1176439 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية والقوافل الطبية.

كما قدمت 503665 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، والتي تنوعت بين فحص كبار السن، وفحص الأم والجنين، وفحص الأمراض الوراثية، وفحص السمع لحديثي الولادة، وصحة المرأة، وفحص المقبلين علي الزواج، وفحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وقدم قطاع الطب الوقائي 235704 خدمة تنوعت بين تطعيمات روتينية والمرور علي المنشآت الغذائية إلي جانب أعمال صحة البيئة، والتي تنوعت بين مرور علي حمامات السباحة ومحطات معالجة المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتقديم 189422 خدمة خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة، كما تم تقديم 493585 خدمة خاصة برعاية الأمومة والطفولة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن مبادرة "بداية" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها المبادرة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا وكيل الوزارة، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.