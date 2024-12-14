أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن هناك زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلي

وكانت قد تعرضت دولة تشيلي لمجموعة من الزالال القوية خلال الفترة الماضية، والتي تتجاوز غالبا 6 درجات على مقياس ريختر.