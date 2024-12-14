الرئيسية أخبار عاجلة زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلي السبت، 14 ديسمبر 2024 03:22 ص ريختر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن هناك زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلي وكانت قد تعرضت دولة تشيلي لمجموعة من الزالال القوية خلال الفترة الماضية، والتي تتجاوز غالبا 6 درجات على مقياس ريختر. مشاركة زلزال تشيلي زلازل ريختر دولة تشيليى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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