زرع يد مبتورة بقصر العينى.. تفاصيل عملية استغرقت 11 ساعة وشارك بها 15 طبيبا

محمد صبحى

كشف الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ بمستشفيات قصر العينى، عن تفاصيل نجاح فريق طبى من مستشفيات قصر العينى فى إجراء عملية جراحية لإعادة زرع يد مبتوره بالكامل لمريض يبلغ من العمر 20 عاما، موضحا أن العملية استغرقت 11 ساعة داخل غرفة العمليات، وشارك فيها أكتر من 15 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، لافتا إلى تدخل فريقين تجميل فى نفس الوقت لتقليل وقت العملية .

وقال الدكتور أحمد ماهر فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن فصيلة دم المرض نادرة وهو ما تطلب الحرص الشديد أثناء الجراحة وفريق التخدير بالإضافة إلى أنه تم إحضاء 4 وحدات دم للمرض، واستمر بالعناية المركزة لمدة 3 أيام لمتابعة الحالة الصحية والاطمئنان على نتيجة العملية.



وأشاد مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ، بتكاتف جميع الإدارات فى مستشفيات قصر العينى، أثناء العملية، بداية من المعامل وبنك الدم ووحدة الأشعة قبل العملية وبعدها وأطباء التخدير والصيدلية وخلاف ذلك من مختلف القطاعات بالمستشفى .



وأكد الدكتور أحمد ماهر أن هذا الجراحة ليس الأولى التى تجريها مستشفيات جامعة القاهرة قصر العينى، اذ يجرى أكثر من 5 حالات سنويا لعمليات جراحية كبيرة داخل مستشفيات قصر العينى.