رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد دورة الوعاظ والأئمة

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، معهد عبد الحليم محمود الابتدائي، التابع لإدارة المنتزه، ودورة تنمية مهارات الأئمة والوعاظ والمنعقدة بالإسكندرية، التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية، للأئمة والوعاظ والدعاة.

يذكر أن إدارة الخطة والمنهج بمنطقة الإسكندرية الأزهرية قيادة الدكتور علي حسن، مدير الإدارة، وبرعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب - نظّمت ندوة علمية تحت عنوان: "دور البيئة التعليمية في دعم الصحة النفسية".

وتناولت مجموعة من المحاور الهامة التي تسلط الضوء على الجوانب النفسية للطلاب والمعلمين. افتتح الندوة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، متحدثًا عن "المنهج القرآني والسنة النبوية في تعزيز الصحة النفسية"، تلاه أيمن جاويش، الذي تناول موضوع "تأثير التكنولوجيا على الصحة النفسية للطالب والمعلم".

كما ألقى سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، كلمة حول "الضغوط النفسية للمعلم وتأثيرها على صحته النفسية"، بينما تناول الأستاذ مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، محور "المشكلات الأسرية للطلاب وتأثيرها على صحتهم النفسية".