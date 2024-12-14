رئيس "أيميا باور": مشروع محطة أبيدوس الأضخم من نوعه فى أفريقيا

كتب رامي محيى الدين

قال رئيس مجلس إدارة شركة "أيميا باور" الإماراتية العاملة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، حسين جاسم النويس، أن محطة أبيدوس صرحا من صروح التنمية المستدامة، وتؤكد رؤية الدولة المصرية للتطوير والبناء والنهضة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى استطاع بحكمته وبصيرته التغلب على التحديات وأن يضع الاقتصاد المصرى على طريق النمو والازدهار.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح المحطة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: "هذا المشروع الأضخم من نوعه على مستوى قارة أفريقيا وننخرط بقوة فى تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة 2040 والتحول نحو الطاقة الخضراء ومواجهة التغيرا المناخية وتوفير آلاف فرص العمل وجذب الاستثمارات".

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية فى كوم أمبو فى محافظة أسوان.

وخلال فعاليات الافتتاح، تم عرض فيلم تسجيلى عن المحطة الجديدة وكيفية إنشائها فى الصحراء لتتحول إلى مصدر للطاقة من محافظة أسوان.