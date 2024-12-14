ذا هيل: محكمة فى واشنطن ترفض طلب تيك توك لتأخير حظر التطبيق فى يناير

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن رفضت طلبًا من منصة التواصل الاجتماعي تيك توك من شأنه أن يؤخر فعليًا حظر التطبيق الشهر المقبل.

ويأتي الرفض بعد أن سعت الشركة إلى وقف الحظر يوم الاثنين، حيث طلبت من محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة منع القانون الذي قد يحظر التطبيق الشهر المقبل مؤقتًا من الدخول حيز التنفيذ في 19 يناير بينما تستعد للاستئناف أمام المحكمة العليا.

وردًا على طلب التعليق، قال متحدث باسم تيك توك إن التطبيق مستعد لنقل القضية إلى المحكمة العليا.

وقال المتحدث في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: "كما ذكرنا سابقًا، نخطط لنقل هذه القضية إلى المحكمة العليا، التي لديها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير. سيتم إسكات أصوات أكثر من 170 مليون أمريكي هنا في الولايات المتحدة وحول العالم في 19 يناير 2025 ما لم يتم وقف حظر تيك توك".

وتم توقيع القاعدة كقانون في أبريل وتتطلب من تيك توك قطع العلاقات مع ByteDance، الشركة الأم التي يقع مقرها في الصين، قبل الموعد النهائي الشهر المقبل وإلا فسيتم حظرها في الولايات المتحدة. وقد أبلغ بعض المشرعين بالفعل أبل وجوجل بالاستعداد لإزالة التطبيق.

وزعم التطبيق أن الأمر القضائي، الذي كان من شأنه أن يوقف سريان الحظر، من شأنه أن "يسمح للمحكمة العليا بالنظر في هذه القضية بطريقة أكثر تنظيماً" و "يمنح الإدارة القادمة الوقت لتحديد موقفها بشأن هذه المسألة المهمة للغاية".