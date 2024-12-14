حملة نظافة مكبرة بمدينة المستقبل فى الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات المتراكمة بمدخل مدينة المستقبل على مسافة 3 كم، بالتعاون بين مركزي الإسماعيلية وأبوصوير، وجهاز التطوير والتجميل، والدفع بمعداتهم لدعم لجنة خدمات مدينة المستقبل.

استمرت الحملة لليوم الثالث على التوالي، حيث تقوم فِرق ومعدات مركزي الإسماعيلية وأبوصوير حاليًا باستكمال الأعمال، بجانب قيام جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة بتهذيب الأشجار وإزالة الشوك والحشائش الغير مرغوب بها ورفع المخلفات.

يذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد أكد أن التعاون والتكامل بين الوحدات المحلية هو شعار المرحلة الحالية لإنجاز المهام في أسرع وقت.

ومنذ بداية الحملة، تم رفع نحو 900طن من المخلفات والقمامة بمعدات مركزي الإسماعيلية وأبوصوير، حيث تم الدفع بلورد كبير، 3 لوادر مفصلية، 3 سيارات نقل كبيرة بالإضافة إلى سيارة نقل إسكانيًّا من مركز ومدينة أبوصوير.

وتم الدفع بـ 3 لوادر كبيرة، ولودر مفصلي و3سيارات نقل كبيرة وسيارة نقل إسكانيًّا، بالإضافة إلى سيارتين جامبو قلاب من مركز ومدينة الإسماعيلية.

