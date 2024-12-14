جامعة الإسماعيلية الأهلية تنظم رحلة لوادي الريان.. تجربة استكشافية للطبيعة

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية رحلة استكشافية لـ50 طالبًا وطالبة إلى محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم وذلك في إطار الأنشطة الطلابية التي تعزز التواصل بين الطلاب والمناطق السياحية المتميزة في مصر.

تأتي هذه الرحلة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية .

تم الإشراف العام على الرحلة من قبل الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

زار الطلاب أبرز معالم وادي الريان، بدءا من البحيرات العليا التي توفر أجواءً مثالية لرحلات السفاري، مرورا بالبحيرات السفلى التي تُعد واحة من الهدوء والجمال الطبيعي، حيث مارسوا أنشطة متنوعة.

واستمتع الطلاب بمنطقة الشلالات التي تحيطها غابات البردي، وجبل المدورة الذي يُتيح إطلالات بانورامية خلابة.

شملت الزيارة أيضا وادي الحيتان، أحد أهم مواقع التراث الطبيعي العالمي، والذي يضم متحفا مفتوحا للهياكل المتحجرة للحيتان والأسماك البدائية.

وتم استكشاف عيون الريان، المشهورة بمياهها الكبريتية وغابات النخيل، ومنطقة مناقير الريان التي تُعد مقصدًا للطيور المهاجرة وعشاق مراقبة الطبيعة.

وأكد منظمو الرحلة أن الهدف الأساسي هو تنمية وعي الطلاب بأهمية المحميات الطبيعية كأحد مصادر ثراء الطبيعة المصرية، بالإضافة إلى تعزيز روح التعاون والمغامرة لديهم من خلال أنشطة مثل التخييم، تسلق الجبال، ومشاهدة النجوم في قلب الصحراء.

ورحلة وادي الريان ليست فقط فرصة للاستمتاع بالطبيعة، ولكنها أيضًا تذكرة بأهمية الحفاظ على البيئة، ودعوة للتعرف على الجوانب الخفية لثراء مصر الطبيعي والتاريخي.