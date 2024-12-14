ثقافة الأقصر تحتفى بشادى عبد السلام وأفلامه التاريخية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عددا من الفعاليات بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الأقصر، بينها احتفالات بالفنان الراحل شادي عبد السلام، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حيث نظم قصر ثقافة حاجر العديسات فعاليات الاحتفاء بالفرعون العاشق في عيون المبدعين المخرج شادي عبد السلام وذلك من خلال محاضرة عن "نشأة المخرج ومولده والدرجات العلمية التي حصل عليها "حيث تحدثت خلاله ثناء محمود أخصائي ثقافى عن مولده بمحافظة المنيا في مارس 1930، ثم تخرج في كلية فيكتوريا بالإسكندرية ودرس فنون المسرح في لندن والتحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وحصل على درجة الامتياز في العمارة، ثم دخل إلى عالم السينما والفن من خلال المخرج صلاح أبوسيف "فيلم الفتوة"، أعقبها عرض فيلم "جيوش الشمس" بسينما القصر وهو من أهم أعمال المخرج شادي عبد السلام.

وتواصلت الفعاليات مع عرض فيلمى "جيوش الشمس" و" شكاوى الفلاح الفصيح " تأليف وإخراج شادى عبد السلام بقصر ثقافة الأقصر، شادى عبد السلام مخرج مصرى عبقرى, عاشق الفرعونية، ولد فى اسكندرية فى 15 مارس 1930 وتوفى فى أكتوبر 1986، تخرج من كلية فيكتوريا في الإسكندرية سنة 1948، ثم درس المسرح فى لندن من 1949 لـ 1950 واتخرج و بقى مهندس من كلية الفنون الجميلة في القاهرة سنة 1955م، وأتيحت له فرصة دخول عالم السينما عن طريق المخرج صلاح أبوسيف من خلال فيلم "الفتوة"، عمل مصممًا للديكور ومساعدا للمهندس رمسيس واصف، عمل مساعد مخرج في بعض الأفلام وصمم الديكورات والملابس للفيلم التاريخي الكبير الناصر صلاح الدين، إلى ان أخرج العديد من الأعمال السينمائية والتسجيلية الهامة منها فيلم "المومياء.. يوم أن تحصى السنين" الذي حصد الكثير من الجوائز العالمية، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما العالمية.

وقدمت الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بالمخرج الراحل، بعرض مجموعة من أشهر أفلام المخرج الراحل، وتقديم شهادات من الفنانين وأساتذة المعاهد والكليات الفنية بتخصصات السينما والفنون التشكيلية، للحديث حول تجربة شادي عبد السلام ومسيرته الإبداعية، بجانب عقد لقاءات ومحاضرات عن أهمية السينما، وبرامج اكتشاف مواهب في التمثيل وتنفيذ عدد من المسابقات الفنية.



الأقصر تحتفى بالفرعون العاشق شادي عبد السلام وأفلامه التاريخية



ثقافة الأقصر تحتفى بالفرعون العاشق شادي عبد السلام