اليوم السابع
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السبت، 14 ديسمبر 2024 02:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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توقعات بتلبية 15% من احتياجات الكهرباء العالمية عن طريق الطاقة الحرارية الأرضية

السبت، 14 ديسمبر 2024 12:05 ص
توقعات بتلبية 15% من احتياجات الكهرباء العالمية عن طريق الطاقة الحرارية الأرضية الكهرباء
أ ش أ

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 طالبت وكالة الطاقة الدولية بزيادة الاستثمار فى إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2050، يمكن تلبية 15% من احتياجات الكهرباء العالمية عن طريق الطاقة الحرارية الأرضية.


وفقا لتقرير نشر للوكالة - ونقلته منصة "دى برسه" الأوروبية - أنه من الممكن أن يؤدى مثل هذا التوسع فى القدرة إلى ما يصل إلى 800 جيجاوات إلى توليد كمية من الكهرباء تعادل ما تستهلكه الهند والولايات المتحدة معًا سنويًا ولكن للقيام بذلك يجب أولاً تخفيض التكاليف.


ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، غطت الطاقة الحرارية الأرضية حتى الآن حوالى واحد بالمائة من احتياجات العالم من الكهرباء وهى لا تزال تقنية متخصصة.


وأضاف التقرير أنه ومع ذلك، يمكن للطاقة الحرارية الأرضية أن تعتمد على المعرفة المتوفرة فى صناعة النفط والغاز اليوم وعلى سبيل المثال من خلال استخدام معدات الحفر الحالية.







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الكهرباء

الطاقة الدولية

الطاقة الحرارية الأرضية




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