توجيهات للجيش الكورى بتعزيز الوضع الأمني في أعقاب قرار البرلمان عزل الرئيس

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أصدر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو، اليوم السبت، تعليمات للجيش بتعزيز الوضع الأمني، ​كجزء من أول تعليمات له، بعد أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) على عزل الرئيس يون سوك يول.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - النسخة الإنجليزية - أن هان أصدر التعليمات لوزير الدفاع بالإنابة كيم سيون هو، بعد وقت قصير من إقرار الجمعية الوطنية لمقترح عزل يون بسبب فرضه الفاشل للأحكام العرفية في 3 ديسمبر.



وأصدر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي أيضًا تعليمات لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميرال كيم ميونج سو بالحفاظ على موقف أمني "حازم" قائم على التحالف مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى احتمالية أن ترى كوريا الشمالية الوضع الحالي باعتباره لحظة "ضعف" في أمن الجنوب وتقوم بالاستفزازات .



وأصدر هان تعليماته لوزير الخارجية تشو تاي يول بالحفاظ على اتصالات وثيقة مع الدول الكبرى من خلال التحالف مع الولايات المتحدة وإبلاغ الدول بنشاط بعدم وجود تغييرات في السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية.



وفي تعليماته لوزير المالية تشوي سانج موك، دعا هان إلى نظام مراقبة على مدار الساعة لتقليل التأثير المحتمل على الاقتصاد من الوضع السياسي، واتخاذ تدابير الاستجابة الطارئة إذا لزم الأمر.