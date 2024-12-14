تنظيم معرض ملابس لـ350 من الأسر الأولى بالرعاية فى مركز بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، من تنظيم معرض ملابس لدعم 350 أسرة من الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى عزبة حازق وابشان والكراكات وعزبة كفر العجمي وعزبة الساعي وعزبة العرب وعزبة يوسف وعزبة المنشية وعزبة خاطر وعزبه الزعفران وعزبة البجلات بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تتم بإشراف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة في اختيار الحالات الأكثر استحقاقات لتقديم لهم العديد من المساعدات العينية لرفع المعاناة عنهم.

وأشاد شعبان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ تحت قيادة السيد مسلم لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.