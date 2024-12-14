تفاصيل جلسة محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف أحد جيرانه بجنح السنبلاوين

الدقهلية شريف الديب

شهدت محكمة جنح السنبلاوين اليوم، أولي جلسات محاكمة اللاعب إمام عاشور، بتهمة سب وقذف أحد جيرانه، عقب مبارة السوبر الأفريقي، بعد توجيه المجني عليه، بعض الألفاظ التى أثارت اللاعب وقام بالرد على المشجع بألفاظ خارجه.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس المحكمة، فى القضية رقم 34501 جنح السنبلاوين، واستمع فيها إلى طلبات على فايز محامي المجني عليه، والذي أكد بتقديم عدة مستندات تحتوي فيه على فلاشة بها مقاطع فيديو وصور من الحساب الشخصي للاعب، والتي تؤكد صحة الواقعة، وأن الحساب الشخصي للاعب موثق، وأضاف أنه تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت والمصنفات الفنية للتأكيد على صحة الواقعة.

وأشار محامي المجني عليه، إلى أن التهم الموجه للاعب هي السب والقذف والإزعاج وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتصب مجموعة أحكامها 3 سنوات.

فيما طعن محامي اللاعب بعدم وجود تقرير فني بأن الحساب مملوك لإمام عاشور، كما تقدم بصور من محادثات قديمة بين اللاعب والمجني عليه فيها بعض التجاوزات من المجني عليه لإمام، وهو معلق عليه محامي المجني عليه أن هذه الوقائع قبل هذه الدعوي.

يذكر أن محمد أنور سلامة أحد أهالي السنبلاوين، تقدم ببلاغ ضد اللاعب إمام عاشور، بسبب قيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب مباراة السوبر الأفريقي، وفوز الزمالك على الأهلي.