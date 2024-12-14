اليوم السابع
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تعرف على شروط تربية الدواجن فى المنزل.. أبرزها وجود مكان جيد للتهوية

السبت، 14 ديسمبر 2024 03:00 ص
تعرف على شروط تربية الدواجن فى المنزل.. أبرزها وجود مكان جيد للتهوية دواجن - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تربية الدواجن من أسهل وأكثر المشاريع المربحة، أفضلها البلدى لأن نسبة المناعة لديها عالية جدًا، وتتطلب توافر عدد من الاشتراطات والمواصفات، التي تضمن نجاح المشروع فى تحقيق أهدافه، علاوة على توفير منتج صحي وآمن لجمهور المستهلكين .

وحدد معهد صحة الحيوان الشروط الواجب توافرها أثناء تربية الدواجن فى المنزل.

وجود مكان جيد التهوية، بشرط ألا يكون مكشوف.

أن يكون خاليًا من المُسببات المرضية.

أن يكون بيئة صحية صالحة لتربية الدواجن.

يتطابق مع المواصفات الجيدة للتربية.

توافر التهوية المُناسبة.

يستوعب كثافة عددية مناسبة لبدء المشروع.

شراء الكتاكيت من مصدر موثوق منه.

يجب أن تكون الفرشة التي يتم وضعها تحت الطيور مناسبة.

ضرورة الاهتمام بالتدفئة الجدة للدواجن في المرحلة الأولى من عمر الدواجن، فالطيور تحتاج درجة حرارة معتدلة، وتختلف حسب عمر الطيور فالكتاكيت تحتاج درجة حرارة 33.

وجود لبس مخصص أثناء التعامل مع الدواجن.

النظافة والاعتناء جيدا بالدواجن، مع ضرورة ملاحظة فضلات الدجاج للحفاظ عليها من الأمراض المختلفة، وكذلك اكتشافها في وقت مبكر.







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الدواجن

الطيور

الدجاج

مناعة الدواجن



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