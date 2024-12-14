تعرف على الكليات الجديدة التي تم إنشائها فى جامعة سوهاج الجديدة

سوهاج محمود مقبول

شهدت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلة نوعية في مجال التعليم العالي، حيث تولي القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا بتطوير هذا القطاع الحيوي، إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته التنافسية على المستوى العالمي ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، تم العمل على إصلاح شامل للتعليم العالي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويواكب المتغيرات العالمية في مجال التعليم والتكنولوجيا.

بدأت خطوات تطوير التعليم العالي من خلال تحديث استراتيجية التعليم في مصر لتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مع التركيز على تحسين جودة التعليم، تطوير المناهج، وتفعيل البحث العلمي الذي يُعد من الركائز الأساسية للنمو والتقدم.

وشهدت هذه الفترة إنشاء العديد من الجامعات التكنولوجية والتطبيقية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجامعات المصرية والمؤسسات الأكاديمية العالمية، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تستفيد من الخبرات الدولية.

وفي هذا السياق، تعكس المبادرات والقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي في هذا المجال رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين نوعية التعليم العالي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة كليات جامعة سوهاج الجديدة 2014 – 2024.

ففي جامعة سوهاج الجديدة تم إنشاء عدد من الكليات بين عامي 2014 و 2024.

الكليات:

1 - كلية الحقوق (٢٠١٤)

2 - كلية الألسن (٢٠١٥).

3 - كلية الآثار (٢٠١٦).

4 - كلية الذكاء الاصطناعي (۲۰۱۸).

5 - كلية التربية النوعية (٢٠٢٠).

6 - كلية الفنون التطبيقية والتراثية (٢٠٢٠).

7 - كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية (٢٠٢١).

8 - كلية طب الاسنان (٢٠٢٤).

تهدف هذه التوسعات إلى جعل جامعة سوهاج مركزا تعليميا وبحثيًا متقدمًا يخدم ليس فقط محافظة سوهاج ولكن أيضاً المنطقة المحيطة بها.



جامعة سوهاج الأهلية (1)



كليات مصصمه بأعلى مستويات الجودة (1)



إنشاءات جديدة بجامعة سوهاج (1)