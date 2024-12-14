تعرف على أهداف وحدة صحة المرأه التى تطلقها حياه كريمة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

اطلقت مؤسسة حياة كريمة من خلال وحدة صحة المرأة المتنقلة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بقوافل "انت الحياة" تحت رعاية المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وبالتعاون مع مبادرة 100 مليون صحة ووزارة الصحة والسكان، من خلال شاحنة نجوب انحاء المحافظة ، وينشر " اليوم السابع " اهداف المبادرة .

1- شاحنة “صحة المرأة” في تقديم خدماتها الطبية المتميزة ضمن فعاليات مبادرة “أنتِ الحياة” التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة.

2- الفحص و الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام أحدث تقنيات التشخيص والأشعة.

3- تقديم استشارات طبية شاملة للسيدات حول صحة الثدي وأهمية الكشف الدوري.

4- تعزيز التوعية حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر.

5- المبادرة تؤكد المسؤولية تجاه صحة المرأة المصرية، ودورها المحوري في بناء مجتمع قوي ومستدام

6- تعكس التعاون المثمر بين الجهات المختلفة لتحقيق رؤية مصر 2030.