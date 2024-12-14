اليوم السابع
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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14 ديسمبر بكفر الشيخ

السبت، 14 ديسمبر 2024 12:34 م
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14 ديسمبر بكفر الشيخ توافر الخضروات والفاكهة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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واصلت بعض الخضراوات بأسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، الموافق 14 ديسمبر 2024، التراجع في سعرها مثل: الطماطم، والبطاطس، فيما شهدت الفواكه استقرارًا في سعرها.

وجاءت أسعار الخضراوات، بأسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، كالتالي: البطاطس 12.5 جنيه، الفلفل 25 جنيها، الخيار 25 جنيها، الجزر 15 جنيها، الكوسة 15 جنيه، الباذنجان 10 جنيهات، الطماطم 8 جنيهات، شطة خضراء 25 جنيها، الشطة الحمراء 20 جنيها، البصل 18 جنيها، البسلة 30 جنيها، البطاطا ب 10 جنيهات.

أما أسعار الفاكهة داخل أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، فكانت كالتالي: الموز 25 جنيها، البرتقال 15 جنيها، اليوسفي البلدي 17.5 جنيه، الأناناس 25 جنيه، التفاح 60 جنيها، اليوسفي 15 جنيها، البلح 20 جنيها، الجوافة 30 جنيها، الكاكا 35 جنيها.

 

 







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