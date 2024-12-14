"تأهيل ذوي القدرات الخاصة".. محاضرة بثقافة طور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قدم فرع ثقافة جنوب سيناء، عددا من اللقاءات الفنية والثقافية بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة المقدمة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

عقد قصر ثقافه طور سيناء محاضره بعنوان "تأهيل ودمج ذوى القدرات الخاصة" حاضرها سيد عبد الحميد بكرى، بإدارة الدمج بجنوب سيناء، إشراف أحمد سعيد مسئول الشئون الثقافية بالقصر، وذلك بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات، تضمن اللقاء كيفية دمج ذوى القدرات الخاصة بالمجتمع وتقديم المساعدة لهم.

وأكد بكري، أن أهداف برامج التأهيل المهني المقدمة لذوي الهمم تحقيق الكفاية الاقتصادية لهم، عن طريق العمل بمهنة أو وظيفة، والاستمرار بها، ويجب متابعتهم المستمرة، ومساعدتهم على التأقلم والتكيف مع باقي افراد المجتمع.

قدمت الفعاليات من خلال اقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبدالله، وبقيادة د. شعيب خلف مدير عام الاقليم، بفرع ثقافة جنوب سيناء بإدارة منيرة فتحي.