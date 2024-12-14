اليوم.. القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة تصل إلى مرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، إلى مرسى علم حيث وحدة صحة الاسرة وقرية الشيخ الشاذلى وتقضي يومين اليوم السبت وغدا الأحد، بعد أن انهت الكشف الطبى على أهالى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الجارى، يوم الجمعة الماضية والتى يتم خلالها اجراء الكشف وصرف العلاج مجانا، وتطوف القوافل قرى مدن المحافظة .

وانطلقت القوافل خلال الشهر الجارى الجمعة الماضية من قرية الحمروين بمدينة القصير، وقضت فيها يومين الجمعة والسبت الماضيين، وانطلقت من قرية الحمروين فى اتجاه مدينة الشلاتين حيث وصلت الأحد الماضى القوافل لقرى ابرق وادلديب وقضت فيها يومين الأحد الاثنين

واتحهت القوافل العلاجية التابعة لحياه كريمة الثلاثاء الماضى الى مدينة حلايب وقضت فيها يومين الثلاثاء و الاربعاء، ومن حلايب وصلت القوافل العلاجية الخميس الماضى الى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب وقضت فيها يومين الخميس الجمعة الماضيين .

ووصلت القوافل اليوم الى مرسى علم حيث وحدة صحة الاسرة وقرية الشيخ الشاذلى وتقضي يومين اليوم السبت وغدا الأحد ، وتبدأ القوافل فى العودة لمدن الشمال حيث قرية أم الحويطات بسفاجا، يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، ومنها الى نهاية القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة وهى فى قرية الامل بمدينة راس غارب حيث تختتم بها الاعمال نهاية الاسبوع .

وتضم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة جميع التخصصات ويتم صرف العلاج واجراء التحاليل والأشعة مجانا وكذلك التحويل للمستشفيات اذا لزم الامر