اليوم السابع: الرئيس السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضى سوريا

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيس السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضى سوريا وأمن شعبها.. رئيس الوزراء يفتتح محطة «أبيدوس 1 للطاقة الشمسية» بأسوان ويؤكد: مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص للاستثمار.. الزمالك يصطدم بالمصرى في ظروف استثنائية «التموين» تقرر عمل بالكونفدرالية

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