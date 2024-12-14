اليابان تأمل أن تشهد غانا تحت قيادة "ماهاما" مزيدًا من التقدم بشتى المجالات

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أعربت اليابان عن أملها في أن تشهد غانا، تحت قيادة الرئيس جون درامانى ماهاما، مزيدًا من التقدم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستندةً إلى ديمقراطيتها المستقرة طويلة الأمد.

وأبدى وزير الخارجية الياباني، إيويا تاكاشي - في بيان الجمعة - ترحيب بلاده بإجراء الانتخابات الرئاسية في غانا بشكل ديمقراطي وسلمي، مهنئًا "ماهاما" على انتخابه رئيسًا لجمهورية غانا.

كما أعرب عن تطلع اليابان لاستمرار غانا في الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في القارة الإفريقية والمجتمع الدولي.

وفي إطار الاستعدادات لعقد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (تيكاد 9) في مدينة يوكوهاما أغسطس المقبل، أكد البيان عزم اليابان على تعزيز علاقاتها الودية والتعاونية مع غانا في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.