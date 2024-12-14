اليوم السابع
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2024 09:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"الوثائقية" تعرض برومو للفيلم الوثائقي "فؤاد.. الملك المنسي" وعرضه قريبا

السبت، 14 ديسمبر 2024 08:33 م
"الوثائقية" تعرض برومو للفيلم الوثائقي "فؤاد.. الملك المنسي" وعرضه قريبا الملك فؤاد الأول
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت قناة "الوثائقية"، برومو للفيلم الوثائقي "فؤاد.. الملك المنسي"، والمقرر عرضه قريبا على شاشة القناة.

يعيد الفيلم قراءة محطات مفصلية في حياة الملك فؤاد الأول، وذلك من واقع شهادات وأوراق ووثائق من الأرشيف البريطاني، خاصة المتعلقة بأسرار وملابسات وصول الملك فؤاد إلى حكم البلاد، وعلاقاته بقادة الحركة الوطنية آنذاك، فضلًا عن طبيعة العلاقة بينه وبين المحتل.

يرصد الفيلم كذلك تفاصيل المشهد الأخير في حياة الملك فؤاد الأول، الذي رحل في الثامن والعشرين من أبريل عام 1936، مع إلقاء الضوء على الأجواء المريبة التي سبقت هذا الرحيل، وأفضت إلى تلك الوفاة.







مشاركة

المتحدة للخدمات الإعلامية

الفيلم الوثائقي

فؤاد الملك المنسي

قناة الوثائقية

المتحدة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة