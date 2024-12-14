"الوثائقية" تعرض برومو للفيلم الوثائقي "فؤاد.. الملك المنسي" وعرضه قريبا

كتب الأمير نصرى

عرضت قناة "الوثائقية"، برومو للفيلم الوثائقي "فؤاد.. الملك المنسي"، والمقرر عرضه قريبا على شاشة القناة.

يعيد الفيلم قراءة محطات مفصلية في حياة الملك فؤاد الأول، وذلك من واقع شهادات وأوراق ووثائق من الأرشيف البريطاني، خاصة المتعلقة بأسرار وملابسات وصول الملك فؤاد إلى حكم البلاد، وعلاقاته بقادة الحركة الوطنية آنذاك، فضلًا عن طبيعة العلاقة بينه وبين المحتل.

يرصد الفيلم كذلك تفاصيل المشهد الأخير في حياة الملك فؤاد الأول، الذي رحل في الثامن والعشرين من أبريل عام 1936، مع إلقاء الضوء على الأجواء المريبة التي سبقت هذا الرحيل، وأفضت إلى تلك الوفاة.