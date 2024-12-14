الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: من حق الشعب السورى أن يختار حكومته ودستوره

محمد جمال

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن من حق الشعب السوري أن يختار حكومته ودستوره وخياراته، مؤكدا أن ما جرى في سوريا دليل على أننا أمام عدو توسعى خطير احتل مئات الكيلومترات من الجولان المحتل، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأشار قاسم فى مؤتمر صحفى إلى أن النظام السورى سقط على يد قوى جديدة ولا يمكننا الحكم عليها إلا بعد استقرارها وانتظام الوضع في سوريا، مؤكدا "نتمنى أن يكون خيار الحكم الجديد في سوريا هو على أساس مصلحة البلدين، وأن يشرك الحكم الجديد فى سوريا جميع الأطراف والقوى في الحكم.