اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يدين استهداف إسرائيل مربعاً سكنياً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

السبت، 14 ديسمبر 2024 11:44 ص
الأردن يدين استهداف إسرائيل مربعاً سكنياً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مخيم النصيرات
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استهداف إسرائيل مربعاً سكنياً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة - في بيان اليوم /السبت/ - رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، ومواصلتها الاستهداف الممنهج للمدنيين الأبرياء في ظل عجز دولي وغياب محاسبة دولية فاعلة لمرتكبي هذه الهجمات على الفلسطينين.


وجدد السفير القضاة، دعوته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها المستمر على قطاع غزة بشكل فوري، ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.







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الأردن

مخيم النصيرات

قطاع غزة

إسرائيل




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