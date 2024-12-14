اليوم السابع
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الأخضر بدل الأحمر.. شاهد تغيير علم سوريا على الطائرات

السبت، 14 ديسمبر 2024 10:19 م
الأخضر بدل الأحمر.. شاهد تغيير علم سوريا على الطائرات علم سوريا
محمد جمال

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وثقت مقاطع فيديو قيام عمال المطارات بتغيير ألوان العلم على الطائرات السورية استعدادا لعودة الرحلات الجوية، حيث جرى وضع "علم الاستقلال" على الطائرات السورية، بدلا من العلم الحالى الذى تم اعتماده من جانب النظام فى سوريا منذ عام 1980.

ويتكون العلم، الذى استخدم عند الاستقلال، من عدد من الألوان يمثل اللون الأخضر الخلافة الراشدة، أما الأبيض فيمثل الدولة الأموية، أما اللون الأسود فيرمز للدولة العباسية.

وكان العلم السابق يضم اللون الأحمر بدل الأخضر.

وعاد "العلم الأخضر" للظهور خلال احتجاجات عام 2011، حيث استخدمه المتظاهرون على نطاق واسع بمختلف المحافظات خلال التظاهرات التى كانت تطالب بإسقاط النظام.

وبعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة على البلاد، قبل أيام، عاد العلم الأخضر للظهور وتم اعتماده رسميا.







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علم سوريا

تغيير علم سوريا

دمشق

طائرات سوريا




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