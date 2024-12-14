الأخضر بدل الأحمر.. شاهد تغيير علم سوريا على الطائرات

محمد جمال

وثقت مقاطع فيديو قيام عمال المطارات بتغيير ألوان العلم على الطائرات السورية استعدادا لعودة الرحلات الجوية، حيث جرى وضع "علم الاستقلال" على الطائرات السورية، بدلا من العلم الحالى الذى تم اعتماده من جانب النظام فى سوريا منذ عام 1980.

ويتكون العلم، الذى استخدم عند الاستقلال، من عدد من الألوان يمثل اللون الأخضر الخلافة الراشدة، أما الأبيض فيمثل الدولة الأموية، أما اللون الأسود فيرمز للدولة العباسية.

#زمان_الوصل خاص

أول طائرة من أسطول السورية للطيران يرسم عليها علم سوريا الثورة - العلم الرسمي -، وسيتم ذلك على باقي الطائرات حتى التابعة لأجنحة الشام. pic.twitter.com/uMDZlDPoXT — ZAMANALWSL - زمان الوصل (@zamanalwsl) December 14, 2024

وكان العلم السابق يضم اللون الأحمر بدل الأخضر.

وعاد "العلم الأخضر" للظهور خلال احتجاجات عام 2011، حيث استخدمه المتظاهرون على نطاق واسع بمختلف المحافظات خلال التظاهرات التى كانت تطالب بإسقاط النظام.

وبعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة على البلاد، قبل أيام، عاد العلم الأخضر للظهور وتم اعتماده رسميا.