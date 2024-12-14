إنشاء أول عيادة يومية متخصصة في صعيد مصر لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أعمال تجهيزات وفرش مبني مستشفى الجراحات التخصصية ( جراحات (القلب والصدر والمخ والأعصاب)، والذي تم تشيده داخل مقر المستشفى الجامعي القديم استعداداً لتشغيلها، وذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو مصطفى الشريف نائب مدير المستشفي واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي.

ووجه النعماني، خلال جولته بسرعه استكمال وإنتهاء تجهيزات وفرش مبني مستشفى الجراحات التخصصية استعداداً لافتتاحه وتشغيله في أقرب وقت، وذلك لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، مشيراً الي ان المستشفى تم انشاؤها بشكل معماري على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، والذي ياتي ضمن خطة الدولة لتطوير مستشفيات سوهاج الجامعيه بتكلفة إجمالية ٦٠٠ مليون جنيه، وذلك للإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

وأضاف النعماني، أنه تم تخصيص عيادة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمستشفي، لتقديم الخدمات الطبية لهم بصفه يومية والتي تعتبر أول عياده متخصصة في صعيد مصر لذوي الاحتياجات الخاصة

وقال الدكتور مجدي القاضي إن رئيس الجامعة خلال زيارته تفقد الدور الاول من المبني الذي يضم عيادات الجراحات المتخصصة، كعيادات العظام، وعيادات جراحة المخ والاعصاب، وعيادات جراحه القلب والصدر، وعيادة خاصة بطب الأم والجنين، وعيادة فحوصات اللياقة الطبية، كما تفقد بعض غرف الخدمات الطبية من معامل وصيدليه،وغرفة الأشعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد كمال، أن مبنى مستشفى الجراحات التخصصيه تم تصميمه علي مساحة 1400 متر مربع، ويضم 7 أدوار متكررة وبطاقة استيعابية 153 سريرًا، 4 غرف عناية ما بعد الجراحة، 57 غرفة عناية مركزة ، 16 غرفة عناية متوسطة، و 4 غرف عزل داخل العناية، 8 غرف عزل خارج العناية، 64 غرفة إقامة مرضي وكذلك أقسام الطواريء، والمعامل والأشعة، وأقسام خدمية.

