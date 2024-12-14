إزاي تحافظ على هدوئك عند مشاهدة مباراة الأهلى وباتشوكا.. روشتة صحية هتساعدك

كتبت مروة هريدى

ينتظر جماهير الأهلى مباراة فريقهم أمام باتشوكا المكسيكى المحدد لها، اليوم السبت فى تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد لوسيل، وفى هذا السياق، ونقدم مجموعة من النصائح الصحية للمشجعين من أجل التعامل مع مشاعر التوتر والقلق والسيطرة عليها أثناء مشاهدة المباراة، وفقًا لتقرير موقع "هيلث شوت".

فقدان أعصابك أثناء مشاهدة المباراة يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخل بتوازن هرمون الكورتيزول، الذي يلعب دورًا حيويًا في استجابة الجسم للتوتر، ويعد الحفاظ على توازن الكورتيزول الصحي أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة.

فيما يلي.. نصائح يمكن أن تساعدك على البقاء هادئًا في المواقف العصيبة:

تحكم في التنفس

تعتبر تمارين التنفس من أفضل الطرق للتخلص من القلق والتوتر، وعندما تكون في موقف مرهق مثل مشاهدة مباريات كرة القدم لفريقك المفضل، تنفس بطريقة تساعدك على التهدئة والسيطرة على نفسك، حاول أن تأخذ نفسًا عميقًا، واحبس أنفاسك لمدة 5 ثوانٍ، ثم حررها، وكرر هذا الأمر عدة مرات وهذا سيجلب السلام والراحة.

تناول تسالى صحية

أثناء المباراة ومن أجل المتعة والسيطرة على أي انفعالات، يمكنك تناول تسالى صحية من أجل الاستمتاع بمشاهدة المباراة وعدم الإفراط في تناول أطعمة غير صحية أثناء الماتش، مثل الفشار والمكسرات وغيرها.

كن عمليًا

فقدان أعصابك أو صبرك لا يحل المشكلة أبدًا، وهذا عادة ما يجعل الأمور أسوأ، لذلك تحكم في عواطفك وكن عمليًا، وتجنب التعبير عن آرائك بصوت عالٍ فبالنسبة للمباريات، يجب أن تدرك تمامًا أنها لعبة لمجرد الاستمتاع وأقنع نفسك أنه ليس جيدًا أن تسيطر عليك مشاعر قد تودى بحياتك بسبب مباراة كرة قدم.

تناول مشروبات تخفف من التوتر وتحافظ على هدوئك

يمكن أن يساعد تناول بعض المشروبات قبل وأثناء المباراة، على التخلص من التوتر ومشاعر القلق، مثل المشروبات المهدئة وتشمل الينسون والنعناع وشاى الأعشاب، ويمكن تناول الليمون الفريش أيضًا وشاى البابونج الذى يمنحك هدوء الأعصاب اللازم.