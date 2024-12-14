أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي لـ761160 جنديا منذ بدء الحرب

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /السبت/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 761 ألفا و160 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فى بيان أوردته وكالة أنباء /يوكرين فورم/، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1040 جنديا ما بين قتيل وجريح.



وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و539 دبابة و19 ألفا و675 مركبة مدرعة و21 ألفا و102 من النظم المدفعية و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1023 من أنظمة الدفاع الجوي و2861 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و644 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و31 ألفا و217 من المركبات وخزانات الوقود و20 ألفا و229 طائرة بدون طيار".