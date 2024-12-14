أسماء ضحايا انهيار سقف مقهى فى الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

ننشر أسماء الوفيات والمصابين في حادث إنهيار سقف مقهي بمنطقة شارع وكالة الليمون في الجمرك بالإسكندرية وجاءت اسماء المصابين كل من ،محمد عبده عز الدين، 51 سنة، اشتباه ارتجاج بالمخ، اشتباه كسر بالحوض، وسحاجات، وباسم القاسم حسن سلمان، 38 سنة، التشخيص: اشتباه ارتجاج بالمخ، اشتباه نزيف بالبطن، مستشفى رأس التين، محمد حسن عبد الحليم، 38 سنة، ألم بالساق اليسرى والظهر، وكدمات متفرقة بالجسم، مستشفى جمال حمادة.

وجاءت أسماء المتوفين كل من، عاطف عبد العظيم محمد61 سنة، مشرحة كوم الدكة، وإبراهيم علام عبد الرحيم 34 سنة، مشرحة كوم الدكة، ومؤمن محمد محمد 31 سنة، مشرحة كوم الدكة.

كانت منطقة حي الجمرك في الإسكندرية شهدت مصرع 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إثر انهيار سقف حجرة على مقهى بمنطقة وكالة الليمون، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط سقف حجرة على مقهى كلاسيك بشارع وكالة الليمون بدائرة القسم، ووجود ضحايا.

وعلي انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي الحي رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة انهيار سقف حجرة على المقهى المشار إليه في الطابق الأرضي بالعقار المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين من رواد المقهى أثناء جلوسه، فيما تم نقل الجثث إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى رأس التين العام لتقلي العلاج اللازم تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على جهات التحقيق .