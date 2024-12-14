اليوم السابع
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أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف LRT لعام 2025

السبت، 14 ديسمبر 2024 06:03 م
أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف LRT لعام 2025 أسعار اشتراكات القطار الكهربائى
كتب سيد الخلفاوى

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يعد القطار الكهربائى الخفيف LRT، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، وينشر اليوم السابع، أسعار اشتراكات القطار الكهربائى لعام 2025، وكذلك أسعار التذاكر، حيث يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية من محطة عدلى منصور التبادلية المركزية بالسلام.

أسعار التذاكر:

  • سعر التذكرة حتى 3 محطات بـ10 جنيهات .
  • سعر التذكرة حتى 7 محطات بـ15 جنيها .
  • سعر التذكرة لـ أكثر من 7 محطات بـ20 جنيها

أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف:
سعر الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه .
سعر الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه .
سعر الاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات ب 600 جنيه.

يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.
يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.
الخط الساخن للشكاوى : 19549.

 







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مواعيد القطار الخفيف

القطار الكهربائي الخفيف

اسعار تذكرة القطار الكهربائي

اسعار اشتراكات القطار الكهربائي

أسعار اشتراكات القطار الكهربائى



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