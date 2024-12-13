اليوم السابع
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8 خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار بلبنان

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 09:05 ص
8 خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار بلبنان لبنان
أحمد علوى

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ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيل، 8 خروقات لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، أسفر أحدها عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وبذلك يرتفع عدد خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 15 يوما إلى 215، مما أوقع إجمالا 29 قتيلا و31 جريحا، وفق إحصائية للأناضول استنادا إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

ووفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة، تركزت الخروقات يوم أمس في العاصمة بيروت وقضاءي مرجعيون والنبطية بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب، وقضاءي راشيا والبقاع الغربي بمحافظة البقاع (شرق).

وشملت قصفا بطيران مسير، وتحليقا لمسيرات وطائرات حربية، وتفجير منازل.







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