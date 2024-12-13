10 معلومات عن سور الإسكندرية القديم الموجود بالشلالات

الإسكندرية - أسماء على بدر

كانت مدينة الإسكندرية قديما محاطة بأسوار قديمة لحمايتها من الأعداء فى عهد الإسكندر الأكبر، وبحكم عوامل الزمن المناخية، هدمت معظمها، ولكن مازال هناك أجزاء منها حتى الآن فى حديقة الشالالات وهى البوابة الشرقية.

1- يتكون سور الإسكندرية من سور رئيسي وسور خارجي وبينهما 12 مترا

2- السور الداخلي ارتفاعه من 5 - 10 أمتار.

3- السور الخارجي ارتفاعه 10 أمتار.

4- شملت الأسوار 100 برج يحيط بها خندق يطلق فيه ماء البحر عند الضرورة.

5- لم يتبق من الأبراج سوى 4 أبراج.

6- يعد البرج الشرقي من أهم الأبراج المتبقية من السور وهو في الجنوب الشرقي من استاد الإسكندرية.

7- تبلغ مساحته نحو 333 مترا مربعا.

8- يقع البرج الغربي داخل حدائق الشلالات .

9- السور كان يحتوي على 4 أبواب رئيسية مصنوعة من خشب الجميز ومكسوة بصفائح حديدية.

10- تهدم سور الإسكندرية إثر زلزال عام 702م واكتمل هدمه عام 1882م ، ثم اختفت معالمه عام 1885م .