وكيل شباب كفر الشيخ: الفحص الطبى للاعبى نادى ميت علوان بوحدة الطب الرياضى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن إجراء الفحص الطبي للاعبي نادى ميت علوان الرياضى بمقر وحدة الطب الرياضي، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ .

أجرى الكشف الطبي الدكتور حسن الشربيني طبيب القلب، كما أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه فى إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة بضرورة إجراء الكشف الطبي على اللاعبين بالهيئات الشبابية والرياضية التابعة ولاعبى المشروع القومى للموهبة للاطمئنان على صحتهم فى مختلف اللعبات الرياضية وصلاحية ممارستهم للنشاط الرياضي .

وقد أعلن الدكتور محمود بسيونى مدير وحدة الطب الرياضي، أنه تم تخصيص يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع ً لعمل الفحص ويتضمن: كشف باطنة، كشف قلب، رسم قلب عادى ، تحليل صورة دم كاملة، تحليل سكر عشوائي موجات فوق صوتية على عضلة القلب "ايكو" قياس الطول والوزن بمقابل مادى، مستهدفين 3000 حالة فحص طبي، للحجز والإستعلام تليفونياً أو عبر واتساب هاتف رقم 01005510250 .

من جانبه، أشار عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، أن الأندية الرياضية أعدت سجلاً خاص بكل لاعب ينتمي لفريق اللعبة بكافة قياسات اللاعب ويضاف إليه نتائج الفحص الطبي من فحص ورسم للقلب علاوة على إجراء كل التحاليل الطبية والقياسات البدنية من طول ووزن وتقييم للقوى العضلية للتأكد من سلامة كل الممارسين للرياضة بالهيئات التابعة.